Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 199 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội., Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tổ chức nhân sự triển khai bản vẽ thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông đô thị, hạ tầng giao thông đô thị...);
• Quản lý tiến độ, chất lượng và phân bổ công việc của các nhân sự trong đội nhóm;
• Nghiên cứu quy trình thực hiện Dự án và các nhiệm vụ chuyên môn liên quan.
• Là đầu mối làm việc và tiếp xúc với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dịch vụ Tư vấn thiết kế…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học giao thông vận tải, xây dựng kiến, trúc hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực
• Cơ chế thưởng dành cho cấp quản lý (trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinalinks
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
