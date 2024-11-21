Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52 - 54 - 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Điện thoại hỏi thăm, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng theo data có sẵn

Được cung cấp các công cụ tương tác online mạnh mẽ với khách hàng

Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đã mua sản phẩm của công ty

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để trở thành một tư vấn, telesales chuyên nghiệp

Không phải cạnh tranh KH, được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên

Báo cáo thường kỳ công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, từng làm telesales

Năng động, nhiệt huyết, đoàn kết, ham học hỏi

Giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản gross: 8.000.000 – 10.000.000 + thưởng KPis Telesales . Tổng thu nhập 13 -16 triệu

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Đóng BHXH theo đúng quy định

Lương Tháng 13

Du lịch, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin