Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 52

- 54

- 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Điện thoại hỏi thăm, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng theo data có sẵn
Được cung cấp các công cụ tương tác online mạnh mẽ với khách hàng
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đã mua sản phẩm của công ty
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để trở thành một tư vấn, telesales chuyên nghiệp
Không phải cạnh tranh KH, được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên
Báo cáo thường kỳ công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, từng làm telesales
Năng động, nhiệt huyết, đoàn kết, ham học hỏi
Giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản gross: 8.000.000 – 10.000.000 + thưởng KPis Telesales . Tổng thu nhập 13 -16 triệu
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Đóng BHXH theo đúng quy định
Lương Tháng 13
Du lịch, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54-56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

