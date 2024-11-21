Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
- Hồ Chí Minh: Số 52
- 54
- 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Điện thoại hỏi thăm, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng theo data có sẵn
Được cung cấp các công cụ tương tác online mạnh mẽ với khách hàng
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đã mua sản phẩm của công ty
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để trở thành một tư vấn, telesales chuyên nghiệp
Không phải cạnh tranh KH, được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên
Báo cáo thường kỳ công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt huyết, đoàn kết, ham học hỏi
Giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Đóng BHXH theo đúng quy định
Lương Tháng 13
Du lịch, team building hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
