Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Central Park, 720A Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh

Chăm sóc khách hàng

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cư dân / khách thuê / khách hàng và Báo cáo đến Trưởng bộ phận

- Duy trì việc cập nhật kiến thức về toàn bộ tòa nhà để khách nhận được thông tin chính xác và nhanh chóng khi được yêu cầu

- Hỗ trợ theo dõi chi phí toà nhà, chi phí cho vật tư và dịch vụ, báo cáo quản lý hàng tháng và hàng quý

- Ứng phó với các tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh và hiệu quả, theo hướng dẫn của công ty

- Duy trì mối quan hệ làm việc tốt và hợp tác với tất cả các bộ phận khác

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, Độ tuổi tối đa: 32 tuổi

- Đã tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành, ngoại hình ưu nhìn ( Nam>1m65, Nữ >1m55 )

- Có trên 1 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực Lễ tân tòa nhà, Dịch vụ Khách hàng, Front Office, CSKH, Tư vấn...

- Giọng nói rõ ràng, rành mạch, phong thái tự tin

- Có khả năng giải quyết vấn đề trong các tình huống của khách hàng

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở các công ty về Nhà ở, Chung cư, Văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh khá

- Nhiệt tình, chủ động linh hoạt, khéo léo, khả năng chịu áp lực công việc cao

- Có khả năng viết/ soạn thảo văn bản phúc đáp/công văn/thông báo ( là điểm cộng )

Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại CTY trực tiếp quản lý và vận hành BĐS số 1 Việt Nam, Mức thu nhập từ 11 TRIỆU trở lên

- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 60 ngày thử việc, ổn định - lâu dài

- Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo luật Lao động, công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI

- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty ( khám sức khoẻ định kỳ, phép năm, lễ tết, lương tháng 13, hiếu hỉ...)

- Tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát của công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

- Cơ hội thăng tiến rộng mở lên các cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

