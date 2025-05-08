Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Ferroli Asean làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô D, KCN Đồng Văn II, Bạch Thượng , Duy Tiên, Hà Nam

- Thiết kế, phân tích mạch điện tử cho các thiết bị điện tử dân dụng.

- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng mạch.

- Tối ưu thiết kế, đề xuất các giải pháp về điểu khiển, tính năng cho sản phẩm mới.

- Thiết lập các tiêu chuẩn về mạch điện tử, hướng dẫn kiểm tra, thao tác với mạch và phần mềm.

- Hỗ trợ sửa chữa các sản phẩm bảo hành tại nhà máy

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đại lý về các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 25 đến 35

- Trình độ: Tốt nghiệp các trường Đại Học chuyên ngành Kỹ thuật/ Điện/ Điện công nghiệp/Tự động hóa.

- Hiểu biết về các thiết bị điện tử dân dụng. Tối thiểu 1 năm thiết kế và lập trình mạch điện. Có kinh nghiệm triển khai sản xuất mạch điện tử, kiểm tra lỗi, sửa lỗi sản phẩm điện tử.

- Biết sử dụng phần mềm vẽ 3D (solid work, Pro Engineer..) là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Ferroli Asean Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ferroli Asean

