Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 14, đường 13, KĐT Tecco Vinh Tân, Phường Vinh Tân, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân viên kinh doanh (NVKD) và nhân viên chăm sóc khách hàng (NV CSKH) cho công ty. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, lên kế hoạch đào tạo cho NVKD/NV CSKH mới. Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng như: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên, đưa ra quyết định tuyển dụng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các buổi đào tạo cho NVKD/NV CSKH mới. Xây dựng nội dung đào tạo, thiết kế giáo trình, tài liệu đào tạo cho NVKD/NV CSKH. Thực hiện giảng dạy, hướng dẫn, hỗ trợ NVKD/NV CSKH trong quá trình đào tạo. Theo dõi, đánh giá hiệu quả đào tạo, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo. Tham gia các hoạt động quản lý nguồn nhân lực, hỗ trợ các hoạt động của bộ phận nhân sự.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kỹ năng chuyên môn về tuyển dụng, đào tạo. Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm hỗ trợ công việc. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả. Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Có kiến thức về kinh doanh, sales, quản lý team bán hàng là một lợi thế. Có kiến thức về phân tích và chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại Công ty CP thương mại ABT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thương mại ABT

