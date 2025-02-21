Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VSD
- Hà Nội: Tầng 10 Plaschem Tower, 562 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Phối hợp với các CTTV trong lĩnh vực xử lý môi trường đặc biệt là xử lý nước thải, khí thải để:
- Tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng và dịch vụ mua sắm vật tư tiêu hao
- Đảm bảo nguồn cung ổn định, kịp thời
- Chuẩn hóa và đồng bộ quy trình mua sắm tập trung
- Quản lý và phát triển hệ thống nhà cung cấp
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
1. Thiết lập và triển khai quy trình, chính sách mua sắm tập trung vật tư tiêu hao
2. Thực hiện mua sắm và đấu thầu
• Tổng hợp và phân tích nhu cầu, đề xuất từ các CTTV
• Lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu
• Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và đàm phán với nhà cung cấp
• Hỗ trợ các CTTV thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp
3. Kiểm soát quy trình và hoạt động mua sắm, đấu thầu
• Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện quy trình mua sắm, đấu thầu
• Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về vật tư tiêu hao (danh mục nhà cung cấp, mặt hàng, đơn giá,…)
