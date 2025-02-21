Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VSD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Phối hợp với các CTTV trong lĩnh vực xử lý môi trường đặc biệt là xử lý nước thải, khí thải để:

- Tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng và dịch vụ mua sắm vật tư tiêu hao

- Đảm bảo nguồn cung ổn định, kịp thời

- Chuẩn hóa và đồng bộ quy trình mua sắm tập trung

- Quản lý và phát triển hệ thống nhà cung cấp

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Thiết lập và triển khai quy trình, chính sách mua sắm tập trung vật tư tiêu hao

2. Thực hiện mua sắm và đấu thầu

• Tổng hợp và phân tích nhu cầu, đề xuất từ các CTTV

• Lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu

• Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và đàm phán với nhà cung cấp

• Hỗ trợ các CTTV thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp

3. Kiểm soát quy trình và hoạt động mua sắm, đấu thầu

• Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện quy trình mua sắm, đấu thầu

• Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về vật tư tiêu hao (danh mục nhà cung cấp, mặt hàng, đơn giá,…)