Tuyển Chuyên viên đấu thầu Saigoncomm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 đường 40, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

• Tư vấn, thiết kế các hệ thống chiếu sáng và điện nhẹ (lighting control, fire alarm, BMS, CCTV, LAN, Access Control, PA, Audiovisual…)

• Tiếp nhận hồ sơ thầu, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật và thương mại.

• Lựa chọn sản phẩm, xây dựng giải pháp kỹ thuật.

• Lập hồ sơ chào giá, hồ sơ dự thầu.

• Lập thuyết minh kinh tế - kỹ thuật.

• Trình bày và làm rõ giải pháp với khách hàng.

Yêu cầu chung:

- Đại học chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử viễn thông, IT Networking, Điều khiển tự động.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Quyền lợi chung :

+ Hưởng các chế độ BH theo quy định của Luật lao động

+ Được đào tạo, nâng cao trong và ngoài nước về các kỹ năng liên quan.

+ Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

+ Có cơ hội được tham gia đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước.

