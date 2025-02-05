Tuyển Chuyên viên đấu thầu Saigoncomm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Saigoncomm
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Saigoncomm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 đường 40, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn, thiết kế các hệ thống chiếu sáng và điện nhẹ (lighting control, fire alarm, BMS, CCTV, LAN, Access Control, PA, Audiovisual…)
• Tiếp nhận hồ sơ thầu, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật và thương mại.
• Lựa chọn sản phẩm, xây dựng giải pháp kỹ thuật.
• Lập hồ sơ chào giá, hồ sơ dự thầu.
• Lập thuyết minh kinh tế - kỹ thuật.
• Trình bày và làm rõ giải pháp với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:
- Đại học chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử viễn thông, IT Networking, Điều khiển tự động.
- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Quyền lợi chung :
+ Hưởng các chế độ BH theo quy định của Luật lao động
+ Được đào tạo, nâng cao trong và ngoài nước về các kỹ năng liên quan.
+ Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh
+ Có cơ hội được tham gia đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước.

Tại Saigoncomm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Saigoncomm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Saigoncomm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38 đường 40, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

