Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý toàn diện, điều phối công việc của các nhân viên trong phòng (khoảng 20nv);
• Tư vấn lập Dự án. Lập hồ sơ Thiết kế công trình xây dựng và cấp thoát nước;
• Lập hồ sơ dự thầu các dự án công trình xây dựng, cấp thoát nước, xử lý nước;
• Đề xuất và quyết định cuối cùng về công nghệ, giải pháp kỹ thuật, bản vẽ, giải pháp thực hiện;
• Phối hợp với phòng kinh doanh tìm kiếm công trình/dự án về cho công ty;
• Quản lý, lập kế hoạch, báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Loại công việc: Toàn thời gian
- Kinh nghiệm: >10 năm
- Giới tính: Nam/Nữ
Kiến thức yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường/cấp thoát nước hoặc tương đương.
• Am hiểu các tiêu chuẩn về xử lý nước/xây dựng
• Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu kỹ thuật chuyên ngành
Kỹ năng yêu cầu:

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 5, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường11, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

