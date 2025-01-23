Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý toàn diện, điều phối công việc của các nhân viên trong phòng (khoảng 20nv);
• Tư vấn lập Dự án. Lập hồ sơ Thiết kế công trình xây dựng và cấp thoát nước;
• Lập hồ sơ dự thầu các dự án công trình xây dựng, cấp thoát nước, xử lý nước;
• Đề xuất và quyết định cuối cùng về công nghệ, giải pháp kỹ thuật, bản vẽ, giải pháp thực hiện;
• Phối hợp với phòng kinh doanh tìm kiếm công trình/dự án về cho công ty;
• Quản lý, lập kế hoạch, báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: >10 năm
- Giới tính: Nam/Nữ
Kiến thức yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường/cấp thoát nước hoặc tương đương.
• Am hiểu các tiêu chuẩn về xử lý nước/xây dựng
• Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu kỹ thuật chuyên ngành
Kỹ năng yêu cầu:
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco) Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)
