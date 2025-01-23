Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý toàn diện, điều phối công việc của các nhân viên trong phòng (khoảng 20nv);

• Tư vấn lập Dự án. Lập hồ sơ Thiết kế công trình xây dựng và cấp thoát nước;

• Lập hồ sơ dự thầu các dự án công trình xây dựng, cấp thoát nước, xử lý nước;

• Đề xuất và quyết định cuối cùng về công nghệ, giải pháp kỹ thuật, bản vẽ, giải pháp thực hiện;

• Phối hợp với phòng kinh doanh tìm kiếm công trình/dự án về cho công ty;

• Quản lý, lập kế hoạch, báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ theo quy định.