Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Triển khai thiết lập, theo dõi, tối ưu quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng trên các kênh kỹ thuật số
Nhiệm vụ 1:
- 1.1. Thiết lập quảng cáo và tối ưu hiệu quả chỉ số quảng cáo của từng chiến dịch: tăng nhận diện, tăng tương tác, tăng lead,.... trên các kênh kỹ thuật số: Facebook, Google, Youtube, Tiktok và Website
- 1.2. Theo dõi và tối ưu giá thầu, các tỉ lệ chuyển đổi của phễu chuyển đổi.
- 1.3. Nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới, thuật toán mới của các kênh kỹ thuật số: nhằm tối ưu chi phí và tỷ lệ chuyển đổi từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp kịp thời, hiệu quả cho doanh nghiệp.
- 1.4. Phối hợp cùng các nhân sự trong bộ phận marketing tạo ra các nguyên liệu sử dụng để quảng cáo. (Content, Hình ảnh, Video Clip, TVC, Landing Page...).
Nhiệm vụ 2: Phân tích và báo cáo
Nhiệm vụ 2:
- 2.1. Chịu trách nhiệm đo lường, phát triển báo cáo ảnh hưởng đến mục tiêu bộ phận.
- 2.2. Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình kế hoạch
- 2.3. Đọc và phân tích dữ liệu nhằm cải thiện hiệu suất làm việc
Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu khách hàng, ngành hàng, đề xuất và phát triển chuyển đổi số
Nhiệm vụ 3:
- 3.1. Nghiên cứu khách hàng, ngành hàng và đề xuất các chiến lược tiếp cận phù hợp.
- 3.2. Phát triển những kênh tiếp thị khác (Zalo, Viber, Email marketing, SMS ...).
- 3.3. Phát triển hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng
- 3.3. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số áp dụng vào các hoạt động công ty giúp đo lường và tối ưu hóa.
Nhiệm vụ 4: Công việc liên quan khác theo phân công của quản lý.
Nhiệm vụ 4:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Marketing, QTKD, truyền thông đa phương tiện, Digital Marketing. Có kiến thức trong lĩnh vực Digital Marketing. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ, F&B, nhà hàng, khách sạn. Kiến thức về tiếp thị kỹ thuật số, sử dụng các công cụ quảng cáo và đo lường kết quả. Kỹ năng giám sát, đánh giá, phân tích. Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Kỹ năng hoạch định chiến lược và thực hiện triển khai. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, kiên trì, có trách nhiệm. Có khả năng chịu đựng được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word... Tiếng Anh giao tiếp.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Marketing, QTKD, truyền thông đa phương tiện, Digital Marketing.
Có kiến thức trong lĩnh vực Digital Marketing.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ, F&B, nhà hàng, khách sạn.
Kiến thức về tiếp thị kỹ thuật số, sử dụng các công cụ quảng cáo và đo lường kết quả.
Kỹ năng giám sát, đánh giá, phân tích.
Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng hoạch định chiến lược và thực hiện triển khai.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, kiên trì, có trách nhiệm.
Có khả năng chịu đựng được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc
Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word...
Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa tại Công ty. Thưởng tháng 13,... Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến Chính sách thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân. Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty. Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Cơm trưa tại Công ty.
Thưởng tháng 13,...
Làm việc trong môi trường Tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến
Chính sách thăng tiến rõ ràng, phát triển bản thân.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 431 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

