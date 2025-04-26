Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Phối hợp với Bộ phận kỹ thuật, QA, kho nguyên vật liệu, và các tổ sản xuất liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp nhận và tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, sắp xếp các máy trong line in và nhân sự cho phù hợp với kế hoạch sản xuất.

Theo dõi quá trình sản xuất, kết quả sản xuất của từng ca đảm bảo sản phẩm làm ra theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ và kế hoạch giao hàng.

Kiểm tra việc thực hiện vai trò của các tổ trưởng khi phân công công việc, kiểm soát giờ công, nhật ký vận hành máy.

Theo dõi tình hình máy móc thiết bị, phối hợp với bộ phận kỹ thuật sữa chữa và bảo trì, bảo dưỡng máy.

Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo tay nghề cho các tổ trưởng và nhân viên trong bộ phận.

Giám sát việc thực hiện 5S , an toàn và nội quy của công ty trong bộ phận.

Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, tháng theo quy định.

Liên hệ với các bộ phận liên quan trong nhà máy để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí và ổn định chất lượng.

Thực hiện các công việc khác khi cấp trên giao phó.

Đề xuất nhu cầu nhân sự, vật tư, dụng cụ cần thiết phục vụ sản xuất

Tổ chức, phân công, điều phối nhân sự trong ca phụ trách.

Dừng sản xuất tạm thời khi phát hiện lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoặc an toàn máy móc.

Góp ý cải tiến quy trình, kỹ thuật vận hành và cách tổ chức sản xuất.