Tuyển Business Analyst Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu kinh doanh: Hiểu rõ và phân tích các yêu cầu từ phía kinh doanh để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu.
Chủ động xác định nhu cầu kinh doanh và chuẩn hóa quy trình để đáp ứng các thay đổi.
Xây dựng tài liệu đào tạo và hỗ trợ người dùng: Soạn thảo tài liệu đào tạo và tham gia đào tạo, hỗ trợ người dùng cuối.
Cải tiến quy trình phát triển: Tham gia vào việc cải tiến quy trình phát triển sản phẩm và dự án.
Lập kế hoạch và thiết kế kiểm thử: Lập kế hoạch kiểm thử và thiết kế các trường hợp kiểm thử để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong vai trò BA
Kỹ năng phân tích hệ thống: Có khả năng tìm hiểu và phân tích hệ thống một cách hiệu quả.
Kỹ năng thu thập và mô tả thông tin: Có khả năng thu thập, hệ thống và mô tả lại các thông tin một cách rõ ràng, sử dụng UML để mô hình hóa
Kỹ năng viết tài liệu: Có khả năng viết các tài liệu nghiệp vụ chi tiết và rõ ràng.
Kỹ năng công nghệ: Thành thạo Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Power BI, và các phương pháp Agile, Scrum.
Sử dụng các tools Figma, Balsamiq, Miro, Draw.io,…
Tiếng Anh: Thành thạo tiếng Anh, IELTS tối thiểu 5.0 là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí.
Cơ hội tham gia đào tạo các chứng chỉ quốc tế của Cisco, Juniper, Microsoft, VMware, AWS, Azure, GCP, Cloudflare.....
Tham gia hoạt động company trip, gắn kết nhân viên hàng năm
Tham gia các các hoạt động của công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên.
Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở: FPT building, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.Chi nhánh: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

