Tuyển Business Analyst Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu kinh doanh: Hiểu rõ và phân tích các yêu cầu từ phía kinh doanh để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu.

Chủ động xác định nhu cầu kinh doanh và chuẩn hóa quy trình để đáp ứng các thay đổi.

Xây dựng tài liệu đào tạo và hỗ trợ người dùng: Soạn thảo tài liệu đào tạo và tham gia đào tạo, hỗ trợ người dùng cuối.

Cải tiến quy trình phát triển: Tham gia vào việc cải tiến quy trình phát triển sản phẩm và dự án.

Lập kế hoạch và thiết kế kiểm thử: Lập kế hoạch kiểm thử và thiết kế các trường hợp kiểm thử để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong vai trò BA

Kỹ năng phân tích hệ thống: Có khả năng tìm hiểu và phân tích hệ thống một cách hiệu quả.

Kỹ năng thu thập và mô tả thông tin: Có khả năng thu thập, hệ thống và mô tả lại các thông tin một cách rõ ràng, sử dụng UML để mô hình hóa

Kỹ năng viết tài liệu: Có khả năng viết các tài liệu nghiệp vụ chi tiết và rõ ràng.

Kỹ năng công nghệ: Thành thạo Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Power BI, và các phương pháp Agile, Scrum.

Sử dụng các tools Figma, Balsamiq, Miro, Draw.io,…

Tiếng Anh: Thành thạo tiếng Anh, IELTS tối thiểu 5.0 là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí.

Cơ hội tham gia đào tạo các chứng chỉ quốc tế của Cisco, Juniper, Microsoft, VMware, AWS, Azure, GCP, Cloudflare.....

Tham gia hoạt động company trip, gắn kết nhân viên hàng năm

Tham gia các các hoạt động của công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên.

Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.