Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FUNCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH FUNCO
- Hồ Chí Minh: 57/13 Tô Hiệu, P Hiệp Tân,, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Triển khai các hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số bán hàng của phòng kinh doanh
Phân tích doanh số và khả năng tiêu thụ hàng hóa theo tháng, quý, năm đưa ra giải pháp tối ưu
Thu thập thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, tham mưu cho bộ các bộ phậm MKT
Quản lý, giám sát bộ phận marketing
Nghiên cứu, phân tích thị trường online và offline
Thiết lập và triển khai chiến lược marketing
Báo cáo kết quả các hoạt động kinh doanh tới BGĐ
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu và biết vận hành các kênh bán hàng online (Website, các sàn thương mại, facebook, tiktok, youtube...)
Có khả năng lãnh đạo nhóm
Xây dựng và định hướng phát triển thương hiệu để tăng doanh số bán hàng
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh
Nói không với quảng cáo “ảo”, thiếu kiểm soát, bất chấp bản chất sản phẩm, sự việc, quá đà trong quảng cáo.
Có kinh nghiệm quản lý các chiến dịch marketing online và offline
Ưu tiên ứng viên mạnh online, sử dụng được các công cụ AI
Tại Công ty TNHH FUNCO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp + Doanh số
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Du lịch hay ăn uống cùng anh em công ty
Kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất tốt cho người tiêu dùng
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, tháng 13...Doanh số kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FUNCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
