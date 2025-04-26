Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FUNCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 57/13 Tô Hiệu, P Hiệp Tân,, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Triển khai các hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số bán hàng của phòng kinh doanh

Phân tích doanh số và khả năng tiêu thụ hàng hóa theo tháng, quý, năm đưa ra giải pháp tối ưu

Thu thập thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, tham mưu cho bộ các bộ phậm MKT

Quản lý, giám sát bộ phận marketing

Nghiên cứu, phân tích thị trường online và offline

Thiết lập và triển khai chiến lược marketing

Báo cáo kết quả các hoạt động kinh doanh tới BGĐ

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu và biết vận hành các kênh bán hàng online (Website, các sàn thương mại, facebook, tiktok, youtube...)

Có khả năng lãnh đạo nhóm

Xây dựng và định hướng phát triển thương hiệu để tăng doanh số bán hàng

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh

Nói không với quảng cáo “ảo”, thiếu kiểm soát, bất chấp bản chất sản phẩm, sự việc, quá đà trong quảng cáo.

Có kinh nghiệm quản lý các chiến dịch marketing online và offline

Ưu tiên ứng viên mạnh online, sử dụng được các công cụ AI

Tại Công ty TNHH FUNCO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu - 22 triệu

Lương cơ bản + phụ cấp + Doanh số

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Du lịch hay ăn uống cùng anh em công ty

Kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất tốt cho người tiêu dùng

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, tháng 13...Doanh số kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FUNCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin