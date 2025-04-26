Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Trần Quý Kiên, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch nội dung & từ khóa SEO theo quý, phối hợp viết bài chuẩn SEO, xây dựng backlink.

Phân tích sản phẩm, khách hàng, đối thủ để tối ưu chiến lược SEO & cải thiện cấu trúc website.

Triển khai quảng cáo Google Ads (Search/Display/YouTube), quản lý ngân sách, tối ưu ROI.

Phân tích hiệu quả chiến dịch (từ khóa, mẫu quảng cáo, landing page), A/B testing liên tục.

Phối hợp với bộ phận content/kỹ thuật và xử lý sự cố tài khoản khi cần.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho trưởng nhóm/phòng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22- 30 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan và các khoá học về SEO

Có kinh nghiệm về các nền tảng Google

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm chạy Google Ads (ưu tiên Search), có tư duy hiệu suất

Có trên 1 Năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương

Biết tối ưu chuyển đổi, sử dụng Ladipage, Google Analytics, UTM, thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên có kinh nghiệm affiliate marketing,

Kỹ năng phân tích, chủ động, trung thực, có khả năng tự học và đọc hiểu tiếng Anh.

Tham gia các dự án nội bộ khác ( nếu cần).

Báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận.

Có khả năng tự học, linh hoạt xử lý vấn đề, trung thực và chủ động.

Trình độ tiếng anh: Đọc hiểu. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương 10 - 20 triệu + Trợ cấp + Thưởng chuyên cần hàng tháng.

Môi trường làm việc trẻ trung – năng động: Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình.

Cơ hội học hỏi và phát triển không giới hạn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục hiện đại.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và sự kiện công nghệ quốc tế.

Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, teambuilding định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

