Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lớp học và tình hình học tập của học viên

Giảng dạy tiếng anh và chăm sóc học sinh theo giáo trình của trung tâm

Tuân thủ theo đúng chương trình, tiến trình giảng dạy, giáo án của trung tâm

Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả giáo dục của học viên mà lớp được phân công phụ trách đề xuất ý tưởng, báo cáo trong quá trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên

Tham gia vào quá trình đánh giá, kiểm tra kết quả học tập trên lớp của học viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh

Ứng viên có một trong các chứng chỉ TEFL/TESOL/CELTA

Ứng viên đã dạy qua giáo trình LOOK & SEE, giáo trình LOOK

Kỹ năng giao tiếp tốt và yêu trẻ, hiểu được tâm lý học viên

Chủ động, sáng tạo và thái độ tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh theo hiệu quả, trách nhiệm với công việc

Cơ hội trau dồi kỹ năng tiếng anh, kỹ năng sư phạm

Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức tại LEAD ENGLISH Vietnam

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin