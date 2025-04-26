Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD
- Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý lớp học và tình hình học tập của học viên
Giảng dạy tiếng anh và chăm sóc học sinh theo giáo trình của trung tâm
Tuân thủ theo đúng chương trình, tiến trình giảng dạy, giáo án của trung tâm
Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả giáo dục của học viên mà lớp được phân công phụ trách đề xuất ý tưởng, báo cáo trong quá trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên
Tham gia vào quá trình đánh giá, kiểm tra kết quả học tập trên lớp của học viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có một trong các chứng chỉ TEFL/TESOL/CELTA
Ứng viên đã dạy qua giáo trình LOOK & SEE, giáo trình LOOK
Kỹ năng giao tiếp tốt và yêu trẻ, hiểu được tâm lý học viên
Chủ động, sáng tạo và thái độ tốt
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trau dồi kỹ năng tiếng anh, kỹ năng sư phạm
Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức tại LEAD ENGLISH Vietnam
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
