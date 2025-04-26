Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 96, Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thuyết minh, tính toán, lập bản vẽ thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam, Quốc Tế.

Lập bảng khối lượng, Datasheet, Specificaion.

Dựng 3D mô hình.

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, Autocad (2D/3D) và các phần mềm chuyên ngành.

Anh văn: Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp.

Nhanh nhẹn, có khả năng giải quyết tình huống và linh hoạt.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành, có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề và ứng viên có kỹ năng mềm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Theo quy định của Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội.

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng dự án và tháng lương 13.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn.

Được khám sức khỏe định kỳ, được mua bảo hiểm sức khỏe và tham quan du lịch hàng năm...

