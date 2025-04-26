Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 96, Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Thuyết minh, tính toán, lập bản vẽ thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam, Quốc Tế.
Lập bảng khối lượng, Datasheet, Specificaion.
Dựng 3D mô hình.
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, Autocad (2D/3D) và các phần mềm chuyên ngành.
Anh văn: Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp.
Nhanh nhẹn, có khả năng giải quyết tình huống và linh hoạt.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành, có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề và ứng viên có kỹ năng mềm.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, Autocad (2D/3D) và các phần mềm chuyên ngành.
Anh văn: Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp.
Nhanh nhẹn, có khả năng giải quyết tình huống và linh hoạt.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành, có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề và ứng viên có kỹ năng mềm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội.
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng dự án và tháng lương 13.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn.
Được khám sức khỏe định kỳ, được mua bảo hiểm sức khỏe và tham quan du lịch hàng năm...
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng dự án và tháng lương 13.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn.
Được khám sức khỏe định kỳ, được mua bảo hiểm sức khỏe và tham quan du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI