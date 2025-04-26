Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa D, chung cư Sadora, Số 02, Đường số 13, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận các quán nướng, nhà hàng BBQ, quán ăn vỉa hè... để giới thiệu sản phẩm than nướng của công ty.
Chào hàng trực tiếp, tư vấn sản phẩm, ghi nhận nhu cầu và chốt đơn.
Xây dựng mối quan hệ tốt với các chủ quán để tạo khách hàng thân thiết.
Theo dõi, chăm sóc khách sau bán để đảm bảo tái đơn đều đặn.
Báo cáo kết quả làm việc mỗi ngày.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thị trường hoặc chào hàng
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Giao tiếp tự tin, chủ động, siêng năng.
Thân thuộc các quận trung tâm là lợi thế.
Tiêu đề Mail: Than Củi SG_Ứng tuyển (Vị trí ứng tuyển)_(Tên)

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6 triệu + hoa hồng. tổng thu nhập lên đến 15 triệu khi đạt đủ KPI
Được hỗ trợ tờ rơi, tài liệu bán hàng, sản phẩm mẫu.
Được đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm
Được xét tăng lương theo năng lực. Hỗ trợ đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A75/6E/15 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

