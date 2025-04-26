Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa D, chung cư Sadora, Số 02, Đường số 13, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận các quán nướng, nhà hàng BBQ, quán ăn vỉa hè... để giới thiệu sản phẩm than nướng của công ty.

Chào hàng trực tiếp, tư vấn sản phẩm, ghi nhận nhu cầu và chốt đơn.

Xây dựng mối quan hệ tốt với các chủ quán để tạo khách hàng thân thiết.

Theo dõi, chăm sóc khách sau bán để đảm bảo tái đơn đều đặn.

Báo cáo kết quả làm việc mỗi ngày.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thị trường hoặc chào hàng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Giao tiếp tự tin, chủ động, siêng năng.

Thân thuộc các quận trung tâm là lợi thế.

Tiêu đề Mail: Than Củi SG_Ứng tuyển (Vị trí ứng tuyển)_(Tên)

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6 triệu + hoa hồng. tổng thu nhập lên đến 15 triệu khi đạt đủ KPI

Được hỗ trợ tờ rơi, tài liệu bán hàng, sản phẩm mẫu.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm

Được xét tăng lương theo năng lực. Hỗ trợ đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG TOÀN CẦU PNP

