Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG
- Hồ Chí Minh: 116 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tuyển dụng nhân sự: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, làm các thủ tục tuyển dụng.
Quản lý hồ sơ nhân viên: Cập nhật thông tin nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, quản lý lương thưởng, phúc lợi.
Thực hiện các công việc hành chính nhân sự khác: Lập báo cáo, chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ các bộ phận khác.
Hỗ trợ công tác đào tạo: Tham gia tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên.
Tham gia các hoạt động khác của công ty theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
