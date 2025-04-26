Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tuyển dụng nhân sự: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, làm các thủ tục tuyển dụng.

Quản lý hồ sơ nhân viên: Cập nhật thông tin nhân sự, quản lý hợp đồng lao động, quản lý lương thưởng, phúc lợi.

Thực hiện các công việc hành chính nhân sự khác: Lập báo cáo, chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ các bộ phận khác.

Hỗ trợ công tác đào tạo: Tham gia tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên.

Tham gia các hoạt động khác của công ty theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự ( dưới 1 năm )

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin