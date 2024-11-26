Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH MTV SXVT Y TẾ PHÚ BẢO làm việc tại Long An thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Làm việc với bộ phận kinh doanh để xác định yêu cầu của khách hàng.

Xác nhận nguồn nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất và số lượng lao động cần thiết cho dự án sản xuất.

Dự đoán thời gian hoàn thành sản phẩm.

Lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng công việc và thời hạn hoàn thành.

Liên lạc với các bộ phận liên quan (thu mua, kỹ thuật, sản xuất, QC, kho vận) để đảm bảo tất cả công nhân, vật liệu, máy móc đều sẵn sàng theo đúng đảm bảo yêu cầu công việc.

Giám sát chặt chẽ tiến độ sản xuất thực tế. Thống kê toàn bộ số liệu sản xuất.

Xử lý kế hoạch kịp thời khi phát sinh sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất như thiếu hụt nhân viên, vật tư hay trục trặc máy móc làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của sản xuất.

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, bao gồm các loại hóa đơn, đơn đặt hàng, ...

Kiểm soát chi phí sản xuất.

Quyết toán lệnh sản xuất đúng hạn.

Thu thập và đánh giá dữ liệu về hiệu quả sản xuất của từng nhân viên và cả tập thể hàng tuần, hàng tháng.

Chuẩn bị báo cáo về quy trình sản xuất cho cấp trên.

Chịu trách nhiệm báo cáo về hiệu quả hoạt động sản xuất và hướng xử lý để khắc phục, phòng ngừa.

Đề xuất phương pháp cải thiện hiệu suất (nếu có) cho cấp trên.

Thư ký cuộc họp.

Có kiến thức, kỹ năng về quản lý.

Có 2-5 năm kinh nghiệm quản lý kế hoạch trong các nhà máy sản xuất.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ISO 9001, 13485 hoặc trong lĩnh vực vật tư y tế.

Kỹ năng tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong thời gian cho phép.

Có khả năng hoạch định quy trình sản xuất và từng công đoạn cụ thể, tính toán thời gian chính xác.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng đa nhiệm, thực hiện được nhiều việc cùng lúc.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất khác.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả, quyết đoán.

Kỹ năng thống kê, giỏi về excel, word, power point và phân tích dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SXVT Y TẾ PHÚ BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: T2 đến T7 (từ 8h-16h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SXVT Y TẾ PHÚ BẢO

