Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Ninh hiệp, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp bộ phận kế toán triển khai đối chiếu, rà soát, xác nhận công nợ khách hàng. Tiếp nhận, rà soát các nội dung hợp đồng về thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, chính sách phạt quá hạn,... Lập kế hoạch thu hồi công nợ, tham mưu cho BGĐ các biện pháp thu hồi công nợ khó đòi. Cung cấp, phối hợp cùng bộ phận liên quan thu hồi công nợ khách hàng quá hạn theo quy trình của công ty và quy định của pháp luật. Báo cáo công việc định kỳ cho kế toán trưởng và BGĐ công ty.
Phối hợp bộ phận kế toán triển khai đối chiếu, rà soát, xác nhận công nợ khách hàng.
Tiếp nhận, rà soát các nội dung hợp đồng về thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, chính sách phạt quá hạn,...
Lập kế hoạch thu hồi công nợ, tham mưu cho BGĐ các biện pháp thu hồi công nợ khó đòi.
Cung cấp, phối hợp cùng bộ phận liên quan thu hồi công nợ khách hàng quá hạn theo quy trình của công ty và quy định của pháp luật.
Báo cáo công việc định kỳ cho kế toán trưởng và BGĐ công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán - tài chính, quản trị kinh doanh, Kinh tế, ... Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong mảng thu hồi công nợ Có kinh nghiệm xây dựng quy trình thu hồi công nợ theo quy định của pháp luật. Kỹ năng xây dựng bảng theo dõi công nợ khách hàng, phân tích về tuổi nợ khách hàng và đánh giá rủi ro. Tin học văn phòng khá. Ưu tiên nam, có sức khoẻ tốt, có thể đi công tác. Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán - tài chính, quản trị kinh doanh, Kinh tế, ...
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong mảng thu hồi công nợ
Có kinh nghiệm xây dựng quy trình thu hồi công nợ theo quy định của pháp luật.
Kỹ năng xây dựng bảng theo dõi công nợ khách hàng, phân tích về tuổi nợ khách hàng và đánh giá rủi ro.
Tin học văn phòng khá.
Ưu tiên nam, có sức khoẻ tốt, có thể đi công tác.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Thì Được Hưởng Những Gì

Được phép làm việc work from home vào thứ 7 Công ty phục vụ cơm trưa Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm Chế độ thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật theo chính sách đoàn viên Thưởng cuối năm, team building, year end party, theo chính sách chung của Tập đoàn hàng năm.
Được phép làm việc work from home vào thứ 7
Công ty phục vụ cơm trưa
Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm
Chế độ thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật theo chính sách đoàn viên
Thưởng cuối năm, team building, year end party, theo chính sách chung của Tập đoàn hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 805, lầu 08, tòa nhà Saigon Paragon, số 03 đường Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

