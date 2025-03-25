Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 155 - 335 Triệu

Mức lương 155 - 335 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 - 2A Sư Thiện Chiếu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 155 - 335 Triệu

- Chủ động tiếp cận, tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ mới nhằm mở rộng network cá nhân cho việc tư vấn bán hàng.

- Tiếp nhận, chăm sóc, phát triển tập khách hàng được phân công.

- Trực tiếp chăm sóc khách hàng theo các chương trình của Công ty như ngày sinh nhật, ngày lễ, Tết,...

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, chính sách, pháp lý dự án.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nâng cao năng lực bán hàng.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phát sinh theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

1. Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan: Quản trị Kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Tài chính ngân hàng...

2. Kiến thức/Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Khối Khách hàng ưu tiên của Ngân hàng.

- Am hiểu thị trường tài chính.

- Có tập khách hàng tiềm năng, quan tâm đến các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đầu tư tài chính.

