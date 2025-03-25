Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 155 - 335 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
155 - 335 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2

- 2A Sư Thiện Chiếu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 155 - 335 Triệu

- Chủ động tiếp cận, tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ mới nhằm mở rộng network cá nhân cho việc tư vấn bán hàng.
- Tiếp nhận, chăm sóc, phát triển tập khách hàng được phân công.
- Trực tiếp chăm sóc khách hàng theo các chương trình của Công ty như ngày sinh nhật, ngày lễ, Tết,...
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, chính sách, pháp lý dự án.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nâng cao năng lực bán hàng.
- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phát sinh theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 155 - 335 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan: Quản trị Kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Tài chính ngân hàng...
2. Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Khối Khách hàng ưu tiên của Ngân hàng.
- Am hiểu thị trường tài chính.
- Có tập khách hàng tiềm năng, quan tâm đến các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, đầu tư tài chính.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 +2 tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

