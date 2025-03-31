Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 950 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
- Hà Nội: Các KV trên địa bàn Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 300 - 950 USD
- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay vốn cá nhân và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ phù hợp của Ngân hàng: Vay mua nhà, bảo hiểm nhân thọ, thẻ tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác của VAB
- Lập kế hoạch tiếp thị, tham gia các chương trình tài trợ, roadshow tiếp cận khách hàng để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ
- Xác minh khả năng tài chính, thu thập hồ sơ, đánh giá khách hàng cá nhân hiện hữu và khách hàng tiềm năng
- Chăm sóc và tri ân khách hàng cá nhân theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Ngân hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm...
► TỈNH/THÀNH PHỐ TUYỂN DỤNG: An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Hội An, Quảng Ngãi ,Quảng Ninh, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh
- Ứng viên được ưu tiên tuyển dụng vào các CN/PGD thuận tiện nhất với nơi ở hiện tại.
Với Mức Lương 300 - 950 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
