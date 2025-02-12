Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 2,000 USD

• Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao

• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng

• Triển khai các hoạt động bán hàng ra bên ngoài hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các khách hàng mới và khách hàng cũ, Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm, Gặp mặt khách hàng để bán hàng, Chốt bán hàng với khách hàng …

• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng, Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng

• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời

• Hợp tác bán chéo sản phẩm