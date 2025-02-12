Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 2,000 USD

Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 700 - 2,000 USD

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng

Mức lương
700 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 353 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 700 - 2,000 USD

• Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao
• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng
• Triển khai các hoạt động bán hàng ra bên ngoài hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các khách hàng mới và khách hàng cũ, Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm, Gặp mặt khách hàng để bán hàng, Chốt bán hàng với khách hàng …
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng, Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời
• Hợp tác bán chéo sản phẩm

Với Mức Lương 700 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp tại các Ngân hàng tối thiểu 1 năm
• Trường hợp chưa có kinh nghiệm có thể ứng tuyển vào vị trí nhân viên tập sự tiềm năng - có thu nhập cố định (5trđ) + lương kinh doanh
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương

Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 353 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

