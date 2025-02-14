Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Đà Nẵng: Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
Triển khai bán hàng
• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
• Triển khai các hoạt động bán hàng tới KHCN hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các Khách hàng mới và Khách hàng cũ; Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm; Gặp mặt Khách hàng để bán hàng; Chốt bán hàng với Khách hàng…
• Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày lên GĐ KHCN/TP KHCN
• Theo dõi, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với PvcomBank
• Thực hiện bán chéo Sản phẩm KHCN cho các KHDN/KHDNL và ngược lại
Hoạt động tín dụng
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng;
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời
• Trực tiếp quản lý danh mục nợ xấu theo phân công của TP KHCN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI