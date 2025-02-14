Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Triển khai bán hàng
• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
• Triển khai các hoạt động bán hàng tới KHCN hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các Khách hàng mới và Khách hàng cũ; Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm; Gặp mặt Khách hàng để bán hàng; Chốt bán hàng với Khách hàng…
• Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày lên GĐ KHCN/TP KHCN
• Theo dõi, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với PvcomBank
• Thực hiện bán chéo Sản phẩm KHCN cho các KHDN/KHDNL và ngược lại
Hoạt động tín dụng
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng;
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời
• Trực tiếp quản lý danh mục nợ xấu theo phân công của TP KHCN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc thương mại

Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 22 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

