Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

*** Các nhiệm vụ chính
1. Xây dựng quan hệ khách hàng, bán hàng, đạt chỉ tiêu về doanh số và mục tiêu phát triển bền vững của công ty
• Nhiệm vụ bán hàng tại các địa bàn được phân công
• Hàng ngày thực hiện các cuộc thăm viếng khách hàng để quan tâm chăm sóc khách hàng, theo dõi lượng hàng bán ra của khách hàng để tiếp tục bán hàng;
• Tìm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, thiết lập các mối quan hệ bán hàng, phân phối sản phẩm tuân theo lịch làm việc hàng tuần đã được thống nhất với ĐHKD
• Chủ động khai thác nguồn khách hàng tiềm năng để gia tăng lượng khách hàng
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ sâu sắc và dài hạn với khách hàng trong hoạt động kinh doanh
• Giới thiệu và tư vấn đầy đủ các chương trình thúc đẩy thương mại tới tận tay khách hàng theo đúng nội dung đã được ban hành.Quản lý và gia tăng tối đa doanh thu bán hàng hiện có
• Tuân thủ các qui định quản lý tài chính trong hoạt động bán hàng bao gồm: xác định nhu cầu công nợ, thẩm định và đề nghị áp dụng chính sách công nợ phù hợp, theo dõi và nhắc nhở khách hàng trả nợ đúng điều kiện và điều khoản công nợ được áp dụng. Chiụ trách nhiệm cuối cùng về công nợ xấu cho các khách hàng do mình đề xuất.
• Thu thập, báo cáo kịp thời về các thông tin liên quan đến các hoạt động cuả thị trường (hoạt động cuả đối thủ, giá cả, chương trình khuyến mãi …)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam

Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201-202, nhà A1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

