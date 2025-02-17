Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mã số: KHCNHN 02.2025

Đơn vị cần tuyển: Khu vực Hà Nội

Thời hạn tuyển dụng: 04/03/2025

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân;

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,…và các chỉ tiêu bán chéo khác;

- Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Cá nhân;

- Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Đơn vị;

- Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;

- Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.