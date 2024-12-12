Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao cho Nhóm và của cá nhân
- Quản lý, tư vấn, đào tạo và giám sát đội ngũ Chuyên viên, Nhân viên, Cộng tác viên thuộc phạm vi quản lý trong việc bán các sản phẩm Ngân hàng cá nhân gồm: sản phẩm cho vay, thẻ tín dụng, tài khoản trả lương, tài khoản thanh toán cá nhân
- Phát triển nguồn khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác trong địa bàn hoạt động,..
- Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ công tác bán hàng của các thành viên đảm bảo Nhóm tuân thủ chặt chẽ về chất lượng dịch vụ, chất lượng tín dụng và quy trình
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh về chỉ tiêu Nhóm được giao
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên nghành Kinh tế tại các Trường Kinh tế quốc dân, Ngoại Thương, Thương Mại, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng,...
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và 01 năm tại vị trí quản lý.
- Kỹ năng quản lý, đào tạo và xây dựng mối quan hệ tốt
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và quản trị rủi ro tốt
- Năng động, trung thực và khả năng chịu áp lực công việc tốt

Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh
- Mức hoa hồng hấp dẫn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng khi Nhóm có số lượng Chuyên viên / Nhân viên xuất sắc và hiệu quả kinh doanh của Nhóm tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 57 phố Lý Thường Kiệt – phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

