Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với khách hàng cá nhân

• Xây dựng kế hoạch tiếp cận, tiếp thị khách hàng trong danh mục phân công và khách hàng mới nhằm thực hiện kế hoạch của cá nhân để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

• Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cụ thể gói tài khoản, tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, thẻ tín dụng và các sản phẩm theo quy định của ACB từng thời kỳ.

• Chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng được giao.

• Khai thác bán thêm, bán chéo danh mục khách hàng hiện tại.

- Tiếp nhận và thực hiện các công việc trong quy trình vận hành để cung ứng sản phẩm dịch vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân:

• Tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo đúng các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ.

• Thực hiện nhận diện khách hàng, kiểm soát trước, trong giao dịch, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của ACB và pháp luật.

• Tuân thủ quy trình/ hướng dẫn cấp thẻ tín dụng không có TSĐB bao gồm thu thập thông tin, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, khởi tạo tín dụng trên hệ thống theo quy định của ACB theo từng thời kỳ.