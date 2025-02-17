Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
- Nghệ An: Nghe An, Vietnam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Mã số: KHDNTN02.2025
Đơn vị cần tuyển: Thái Nguyên
Thời hạn tuyển dụng: 28/02/2025
Địa điểm: Thái Nguyên
Mô tả công việc
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,… và các chỉ tiêu bán chéo khác;
- Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp;
- Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị;
- Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;
- Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI