Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mã số: KHDNTN02.2025

Đơn vị cần tuyển: Thái Nguyên

Thời hạn tuyển dụng: 28/02/2025

Địa điểm: Thái Nguyên

Mô tả công việc

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp;

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,… và các chỉ tiêu bán chéo khác;

- Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Doanh nghiệp;

- Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tại Đơn vị;

- Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;

- Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.