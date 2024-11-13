Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 282 Chu Văn An, P. 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Hoàn thành các mục tiêu kinh doanh mà công ty đã đề ra.

- Chủ động tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng mới mảng gia công thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

- Lập kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến khách hàng.

- Thực hiện Tư vấn, Báo giá, Hợp đồng…

- Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng, theo dõi tiến độ hợp đồng từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành, hoàn tất thanh toán và thanh lý hợp đồng. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.

- Thu thập và giải quyết các phản hồi của khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Xây dựng mối quan hệ và tạo dựng lòng tin với khách hàng

- Báo cáo kết quả kinh doanh với cấp quản lý định kỳ theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ, Đại học trở lên chuyên ngành Dược, Công Nghệ Thực Phẩm, Kinh Tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh 1 năm trở lên mảng gia công thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, hoá mỹ phẩm. Có kinh nghiệm làm việc khách hàng B2B là lợi thế.

- Chịu khó, cầu tiến, làm việc có kế hoạch và có trách nhiệm.

- Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, tác phong chuyên nghiệp, năng động.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên, thoả thuận khi phỏng vấn trao đổi trực tiếp.

- Chủ động đàm phán lương dựa trên năng lực làm việc trong quá trình làm việc tại công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cách chế độ theo luật Lao động.

- Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định Công ty.

- Lương tháng 13.

- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA LIFE

