Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Regal Legend, Võ Nguyên Giáp, Bảo Ninh, TP Đồng Hới

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và chốt sản phẩm

+ Chủ động thực hiện các hoạt động Mɑrketing online (Facebook, Tiktok, Google, Zalo) & offline để phát triển công tác bán hàng (Công ty đào tạo,hỗ trợ Data khách hàng và hỗ trợ 70% chi phí triển khai Marketing)

+ Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu chung

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 22-35, có laptop, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ngoại hình sáng – Giao tiếp tốt - Đam mê kinh doanh.

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - CHỈ CẦN ĐỦ ĐAM MÊ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty bất động sản, kinh doanh xe sang, hàng hiệu cao cấp, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính..........

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000vnđ đến 18.000.000vnđ (không bán được vẫn có lương cơ bản)+ phụ cấp 600.000 VNĐ + Hoa hồng cao nhất thị trường (2-3%) + Thưởng Doanh Số

Tiền thưởng: Thưởng tết âm lịch (tháng 13 từ 01 đến 06 tháng lương); Thưởng nóng, thưởng hiệu quả công việc theo KPI hàng tháng; Thưởng các ngày lễ trong năm.

– Phúc lợi :

Hỗ trợ cơm trưa; Du lịch: 1-2 lần/năm; Thẻ Bảo hiểm sức khỏe quốc tế cho CBNV và người thân.

Cơ hội thăng tiến nhanh theo năng lực đóng góp.

Miễn phí đào tạo kiến thức: Chúng tôi tự hào là đơn vị có quy trình đào tạo chuẩn hóa tốt nhất thị trường bất động sản Miền Trung – Tây Nguyên các kỷ năng kinh doanh Bất động sản, Marketing online (Sale phone, SMS, Email marketing, Facebook marketing, Google adwords...)..

Hỗ trợ chi phí xăng xe ô tô hàng tháng từ 2 - 6 triệu đồng/ tháng..

- Giỏ hàng đa dạng: Căn hộ hạng sang - Biệt thự chuẩn 5 sao - Đất nền đô thị với quy mô hơn 2.000 sản phẩm.

- Được hỗ trợ phí chi phí Marketing: 70% (thử việc), 100% (chính thức).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VIỆT NAM

