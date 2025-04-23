Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 39 Trần Tấn Mới, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết cho từng chiến dịch theo mục tiêu kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết
Làm việc với các bộ phận chuyên môn như thiết kế, content, chạy ads để đảm bảo triển khai đúng chiến lược.
Làm việc với các bộ phận chuyên môn
Theo dõi – đo lường – phân tích hiệu quả các kênh marketing: Facebook, TikTok, Shopee, Zalo, Website...
Theo dõi – đo lường – phân tích hiệu quả
Thiết lập và giám sát phễu marketing: Awareness → Interest → Conversion → Retention.
Thiết lập và giám sát phễu marketing
Thu thập dữ liệu thị trường, đối thủ, insight khách hàng, đề xuất cải tiến kế hoạch.
Thu thập dữ liệu thị trường, đối thủ, insight khách hàng
Phối hợp với sale/account để đảm bảo flow data – lead – chăm sóc khách hàng trơn tru.
Phối hợp với sale/account
Quản lý ngân sách marketing, lập báo cáo định kỳ theo tuần/tháng.
Quản lý ngân sách marketing
Tối ưu quy trình vận hành nội bộ, xây SOP cho các chiến dịch.
Tối ưu quy trình vận hành nội bộ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1–2 năm làm ở vị trí Marketing tổng hợp, planner, operation hoặc tương đương.
1–2 năm làm ở vị trí Marketing tổng hợp, planner, operation
Hiểu về tư duy phễu, hành vi người dùng, đặc biệt trong ngành Ecom.
tư duy phễu
Thành thạo Lark là lợi thế
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp với nhiều bộ phận tốt.
Tư duy logic, có khả năng ra quyết định nhanh và phân tích dữ liệu.
Ưu tiên nếu đã từng làm trong môi trường agency, freelancer, hoặc từng phối hợp với design/content/ads.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8–15 triệu tùy năng lực.
Thử việc nhận 85% lương
Thưởng theo hiệu suất dự án (KPI MKT).
Làm việc trong môi trường trẻ, linh hoạt, áp dụng công nghệ AI – tự động hóa.
Được training nâng cao về growth hacking, automation, AI MKT.
6 tháng Review lương 1 lần
Tham gia các sự kiện nội bộ, team building, du lịch cùng công ty.
Được hưởng các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT…) sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 39 Trần Tấn Mới, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

