Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 39 Trần Tấn Mới, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết cho từng chiến dịch theo mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết

Làm việc với các bộ phận chuyên môn như thiết kế, content, chạy ads để đảm bảo triển khai đúng chiến lược.

Làm việc với các bộ phận chuyên môn

Theo dõi – đo lường – phân tích hiệu quả các kênh marketing: Facebook, TikTok, Shopee, Zalo, Website...

Theo dõi – đo lường – phân tích hiệu quả

Thiết lập và giám sát phễu marketing: Awareness → Interest → Conversion → Retention.

Thiết lập và giám sát phễu marketing

Thu thập dữ liệu thị trường, đối thủ, insight khách hàng, đề xuất cải tiến kế hoạch.

Thu thập dữ liệu thị trường, đối thủ, insight khách hàng

Phối hợp với sale/account để đảm bảo flow data – lead – chăm sóc khách hàng trơn tru.

Phối hợp với sale/account

Quản lý ngân sách marketing, lập báo cáo định kỳ theo tuần/tháng.

Quản lý ngân sách marketing

Tối ưu quy trình vận hành nội bộ, xây SOP cho các chiến dịch.

Tối ưu quy trình vận hành nội bộ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1–2 năm làm ở vị trí Marketing tổng hợp, planner, operation hoặc tương đương.

1–2 năm làm ở vị trí Marketing tổng hợp, planner, operation

Hiểu về tư duy phễu, hành vi người dùng, đặc biệt trong ngành Ecom.

tư duy phễu

Thành thạo Lark là lợi thế

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp với nhiều bộ phận tốt.

Tư duy logic, có khả năng ra quyết định nhanh và phân tích dữ liệu.

Ưu tiên nếu đã từng làm trong môi trường agency, freelancer, hoặc từng phối hợp với design/content/ads.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8–15 triệu tùy năng lực.

Thử việc nhận 85% lương

Thưởng theo hiệu suất dự án (KPI MKT).

Làm việc trong môi trường trẻ, linh hoạt, áp dụng công nghệ AI – tự động hóa.

Được training nâng cao về growth hacking, automation, AI MKT.

6 tháng Review lương 1 lần

Tham gia các sự kiện nội bộ, team building, du lịch cùng công ty.

Được hưởng các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT…) sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin