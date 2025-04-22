Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Tiếp Vận SME làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 600 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với hãng tàu, đại lý quốc tế.

Giữ liên lạc với khách hàng của công ty để đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc của khách hàng đều được điều tra kỹ lưỡng và xử lý tốt nhất có thể.

Tìm cơ hội mở rộng kinh doanh.

Chịu trách nhiệm về tài liệu vận chuyển và theo dõi lịch trình vận chuyển.

Kiểm tra và phát hành tất cả các chứng từ liên quan cho các chuyến hàng đi đường biển (Booking Note/ Pre- alert/ BL/ Credit Note/ Debit Note, etc,…)

Chuẩn bị báo giá cho khách hàng/ đại lý.

Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng- đại lý- nhà vận chuyển (giá cước/ mặt bằng/ lịch trình/ thiết bị/ thời gian,…)

Tạo ước tính chi phí công việc và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận như quy tắc của công ty.

Theo dõi và hỗ trợ nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.

Tuân theo quy tắc của công ty cũng như quy trình xử lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, hàng hải, kinh doanh, kinh tế, vận tải,…

Có ít nhất >6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tuyển dụng.

Tiếng Anh đọc viết tốt (có tiếng Trung là một lợi thế)

Hiểu biết về quy trình vận chuyển hàng hoá.

Tính tổ chức cao, giải quyết vấn đề tốt, có khả năng sắp xếp công việc và làm việc tốt dưới áp lực.

Cách tiếp cận đối với các công việc hàng ngày và khối lượng công việc linh hoạt.

Thành thạo MS office (Word, Excel, Power point).

Có thể làm việc độc lập với khách hàng và nhà cung cấp ở nước ngoài.

Khả năng làm việc theo nhóm tốt.

Tại Công ty CP Tiếp Vận SME Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tiếp Vận SME

