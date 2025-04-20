Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Gia Nguyễn Tâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng (Ngay Cây xăng Gia Nguyễn Tâm), Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài chính: Lập kế hoạch tài chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn.

Kiểm soát hệ thống kế toán: Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý sai sót và đảm bảo tính chính xác.

Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị; kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.

Quản lý nhân sự: Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán; giám sát hoạt động, đánh giá hiệu quả và cải tiến quy trình làm việc.

Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.

Theo dõi hợp đồng kinh tế: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính;

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty CP Gia Nguyễn Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Tăng lương theo năng lực thực tế.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gia Nguyễn Tâm

