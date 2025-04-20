Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 561 đường 29/3, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khóa học cho học viên (Data được công ty cung cấp/Khách hàng đến Trung tâm)
Tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc học viên đang theo học tại Trung tâm
Thực hiện một số công việc hành chính khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc
Có thể làm việc xoay ca. Nghỉ 1 ngày/tuần
Có thể sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tuổi từ 22 - 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn dựa trên năng lực
Thu nhập gồm: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng
Lương cơ bản không phụ thuộc doanh số
Chính sách hoa hồng tốt
Chính sách phúc lợi tốt
Tham gia BHXH
Môi trường làm việc thân thiện, party mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 596 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

