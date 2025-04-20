Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 561 đường 29/3, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khóa học cho học viên (Data được công ty cung cấp/Khách hàng đến Trung tâm)

Tìm kiếm khách hàng

Chăm sóc học viên đang theo học tại Trung tâm

Thực hiện một số công việc hành chính khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

Có thể làm việc xoay ca. Nghỉ 1 ngày/tuần

Có thể sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tuổi từ 22 - 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn dựa trên năng lực

Thu nhập gồm: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng

Lương cơ bản không phụ thuộc doanh số

Chính sách hoa hồng tốt

Chính sách phúc lợi tốt

Tham gia BHXH

Môi trường làm việc thân thiện, party mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin