Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tòa nhà Crowne Plaza Đà Nẵng, Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chào đón và hướng dẫn khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo không gian làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Báo cáo công việc cho quản lý theo định kỳ.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tiếng anh giao tiếp thành thạo
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Kỹ năng lắng nghe
Trung thực, tự tin, làm việc có trách nhiệm
Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ.
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 10-12tr
Được đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc
Hưởng 12 ngày phép/năm
Thưởng tháng 13
Nghỉ 11 ngày lễ tết
Thưởng quý theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
