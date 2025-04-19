Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tòa nhà Crowne Plaza Đà Nẵng, Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chào đón và hướng dẫn khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo không gian làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Báo cáo công việc cho quản lý theo định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tiếng anh giao tiếp thành thạo

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Kỹ năng lắng nghe

Trung thực, tự tin, làm việc có trách nhiệm

Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10-12tr

Được đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc

Hưởng 12 ngày phép/năm

Thưởng tháng 13

Nghỉ 11 ngày lễ tết

Thưởng quý theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai

