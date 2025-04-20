Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company

Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 199 Đống Đa, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, bài giảng theo chủ đề phù hợp với lớp học.
Áp dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo, thực hành và tương tác để phát triển kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề cho học sinh.
Kết hợp các môn học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học vào các bài học thực tế.
Theo dõi, đánh giá, phản hồi chi tiết và hỗ trợ học sinh trong việc phát triển kỹ năng cá nhân.
Quản lý và duy trì trật tự trong lớp học, đảm bảo một môi trường học tập an toàn và lành mạnh.
Chuẩn bị và bảo trì các công cụ, thiết bị và tài liệu giảng dạy phục vụ cho các hoạt động học tập của học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm FULLTIME hoặc PARTTIME (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Bằng cấp: Sinh viên năm cuối hoặc Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm hoặc Công nghệ thông tin.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy.
Kỹ năng:
Kỹ năng giảng dạy và giao tiếp tốt;
Tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt;
Năng động, có tư duy đổi mới phương pháp dạy và học;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giảng dạy.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy lĩnh vực tương tự
Ưu tiên:

Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến, đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 199 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu,thành phốĐà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

