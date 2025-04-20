Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 34 Trần Văn Trứ, Hải Châu, Quận Hải Châu

Đảm bảo rượu được lưu trữ an toàn

Đảm bảo rượu được lưu trữ an toàn

Sẵn sàng cho việc xuất kho khi doanh nghiệp có đơn hàng hoặc vận chuyển đến các kênh phân phối

Kiểm soát tình trạng của rượu, tránh tình trạng rơi, vỡ

Kiểm soát số lượng hàng tồn, và hàng xuất kho

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm thủ kho

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm thủ kho

Ưu tiên có hiểu biết về phân loại rượu

Nam/ nữ, tuổi từ 20 - 40

Có thể làm ca đêm

Siêng năng, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6tr - 8tr/tháng (lương + tiền cơm)

1 tháng nghỉ 4 ngày

Được đào tạo đầu vào

Có cơ hội thăng tiến nội bộ

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX

