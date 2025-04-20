Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 34 Trần Văn Trứ, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Đảm bảo rượu được lưu trữ an toàn
Sẵn sàng cho việc xuất kho khi doanh nghiệp có đơn hàng hoặc vận chuyển đến các kênh phân phối
Kiểm soát tình trạng của rượu, tránh tình trạng rơi, vỡ
Kiểm soát số lượng hàng tồn, và hàng xuất kho

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm thủ kho
Ưu tiên có hiểu biết về phân loại rượu
Nam/ nữ, tuổi từ 20 - 40
Có thể làm ca đêm
Siêng năng, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6tr - 8tr/tháng (lương + tiền cơm)
1 tháng nghỉ 4 ngày
Được đào tạo đầu vào
Có cơ hội thăng tiến nội bộ
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 87A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

