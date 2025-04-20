Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 34 Trần Văn Trứ, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Đảm bảo rượu được lưu trữ an toàn
Sẵn sàng cho việc xuất kho khi doanh nghiệp có đơn hàng hoặc vận chuyển đến các kênh phân phối
Kiểm soát tình trạng của rượu, tránh tình trạng rơi, vỡ
Kiểm soát số lượng hàng tồn, và hàng xuất kho
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm thủ kho
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6tr - 8tr/tháng (lương + tiền cơm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON DE BIJOUX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
