Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và/hoặc dự án liên kết của công ty. Được thu xếp phương tiện đi lại nếu làm việc tại dự án liên kết của công ty bên ngoài Hà Nội., Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing sáng tạo và hiệu quả nhằm tăng cường sự nhận biết về thương hiệu và tăng cường đăng ký học viên.

Tạo nội dung sáng tạo và hấp dẫn cho các kênh truyền thông khác nhau bao gồm mạng xã hội, trang web và email.

Theo dõi, cập nhật và phản hồi các tương tác của khách hàng trên fanpage.

Lên ý tưởng thiết kế và thiết kế các ấn phẩm Marketing như tờ rơi, profile, banner, thư mời, ...

Có khả năng phân tích xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ để nhận diện cơ hội phát triển và cải thiện chiến lược marketing.

Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để tạo ra cơ hội, tăng cường tương tác với khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến và điều chỉnh khi cần thiết.

Phối hợp thực hiện các hoạt động, sự kiện offline của công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc có liên quan.

Kinh nghiệm từ 1 năm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên làm việc trong ngành giáo dục.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh lưu loát, kỹ năng viết tốt.

Hiểu biết vững về các công cụ và phân tích marketing kỹ thuật số.

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc đa nhiệm.

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế đồ hoạ cơ bản như Canva, Adobe để thiết kế các sản phẩm truyền thông online.

Khả năng làm việc với các phần mềm văn phòng như MOS Word, Excel, Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất và kết quả kinh doanh.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật lao động (BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ lễ).

Tham gia vào các hoạt động team-building, sự kiện nội bộ.

Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng, tham gia các khóa học chuyên sâu về marketing và giáo dục.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao sự gắn kết.

Các phúc lợi khác theo quy định chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin