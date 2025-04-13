Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 38 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Trực tiếp chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Google, Tiktok...
Phối hợp với các bộ phận liên quan sản xuất các sản phẩm truyền thông.
Thực thi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
Báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo chuyên môn & được giao.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học chuyên ngành Kinh Tế/Thương mại, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử…
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital, Quảng cáo, Truyền thông, Sales, Marketing
Trung thực và khả năng chịu áp lực trong công việc.
Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và độ chính xác cao.
Ham học hỏi.
Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Thưởng lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.
Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.
Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.
Được đi du lịch một năm một lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
