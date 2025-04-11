Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô H18 - H19, ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Khảo sát thực địa về thị trường: hoạt động tại điểm bán, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại cũng như tình hình thương hiệu tại kênh

Hỗ trợ/ phối hợp Trade Marketing Leader trong việc lên ý tưởng, lập kế hoạch cho các vật phẩm marketing như quà, biển bảng, POSM và phối hợp với các phòng ban liên quan ngân sách cho việc mua sắm và lưu trữ theo chiến dịch hoặc nhu cầu từ kênh.

Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý thông tin và vật phẩm Marketing từ quà tặng, tờ rơi, biển bảng, đến tài liệu Trade Marketing, đảm bảo quy trình xuất nhập và tồn kho được thực hiện một cách nghiêm ngặt cũng như hình ảnh đồng bộ theo quy chuẩn

Thực hiện các hoạt động sampling activation trường mầm non, MT, GT, hoặc hỗ trợ triển khai các hoạt động tại kênh y tế.

Hợp tác cùng marketing để đảm bảo hoạt động Trade Marketing hỗ trợ và mở rộng chiến lược marketing tổng thể, Phối hợp các phòng ban để triển khai các hoạt động trade kịp tiến độ và

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 1 -2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG, hoặc sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm trẻ em

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch trade marketing và giám sát triển khai chặt chẽ

Có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ.

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận dựa trên năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, … theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ Sinh nhật, Lễ tết,... theo quy định của công ty

Tham gia hoạt động team building, du lịch 1 lần/ năm

Tham gia khám sức khỏe định kỳ năm

Cách Thức Ứng Tuyển

