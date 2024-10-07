Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách viết và đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm, chương trình hợp tác, chương trình khuyến mãi, quảng bá của Công ty lên các kênh... Tham gia xây dựng, phát triển nội dung đa kênh theo kế hoạch của Công ty Lập báo cáo theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, chương trình quảng bá... theo yêu cầu của Công ty. Theo dõi và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng leads/ khách hàng Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác Thực hiện công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc Kinh tế, Tài chính. Có tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành MKT Đa nhiệm, sẵn sàng học hỏi và làm dự án mới Có kỹ năng quản lý dự án tốt Có khả năng và kỹ năng content khá đến tốt Định hướng kết quả và có thể mang lại kết quả dưới áp lực cao Kỹ năng giao tiếp tốt & gây ảnh hưởng mạnh mẽ Kỹ năng tư duy chiến lược và tư duy phản biện mạnh mẽ Có kiến thức về Tài chính/Chứng khoán là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000++ Phúc lợi: BHXH theo quy định Nhà nước, du lịch, team building,... theo quy định công ty. Đánh giá tăng lương theo quy định của Công ty Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thẳng thắn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân (happy hour, coaching program...) Được tham gia các khóa đào tạo của công ty, chủ động phát triển tài chính cá nhân Được làm việc trực tiếp với Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, đầu tư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.