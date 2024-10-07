Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách viết và đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm, chương trình hợp tác, chương trình khuyến mãi, quảng bá của Công ty lên các kênh...
Tham gia xây dựng, phát triển nội dung đa kênh theo kế hoạch của Công ty
Lập báo cáo theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, chương trình quảng bá... theo yêu cầu của Công ty.
Theo dõi và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng leads/ khách hàng
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác
Thực hiện công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Phụ trách viết và đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm, chương trình hợp tác, chương trình khuyến mãi, quảng bá của Công ty lên các kênh...
Tham gia xây dựng, phát triển nội dung đa kênh theo kế hoạch của Công ty
Lập báo cáo theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, chương trình quảng bá... theo yêu cầu của Công ty.
Theo dõi và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng leads/ khách hàng
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác
Thực hiện công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc Kinh tế, Tài chính.
Có tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành MKT
Đa nhiệm, sẵn sàng học hỏi và làm dự án mới
Có kỹ năng quản lý dự án tốt
Có khả năng và kỹ năng content khá đến tốt
Định hướng kết quả và có thể mang lại kết quả dưới áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp tốt & gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Kỹ năng tư duy chiến lược và tư duy phản biện mạnh mẽ
Có kiến thức về Tài chính/Chứng khoán là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc Kinh tế, Tài chính.
Có tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong ngành MKT
Đa nhiệm, sẵn sàng học hỏi và làm dự án mới
Có kỹ năng quản lý dự án tốt
Có khả năng và kỹ năng content khá đến tốt
Định hướng kết quả và có thể mang lại kết quả dưới áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp tốt & gây ảnh hưởng mạnh mẽ
Kỹ năng tư duy chiến lược và tư duy phản biện mạnh mẽ
Có kiến thức về Tài chính/Chứng khoán là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000++
Phúc lợi: BHXH theo quy định Nhà nước, du lịch, team building,... theo quy định công ty.
Đánh giá tăng lương theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thẳng thắn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân (happy hour, coaching program...)
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty, chủ động phát triển tài chính cá nhân
Được làm việc trực tiếp với Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, đầu tư.
Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000++
Phúc lợi: BHXH theo quy định Nhà nước, du lịch, team building,... theo quy định công ty.
Đánh giá tăng lương theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thẳng thắn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân (happy hour, coaching program...)
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty, chủ động phát triển tài chính cá nhân
Được làm việc trực tiếp với Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông và các Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính, đầu tư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FinPeace

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, tòa nhà Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

