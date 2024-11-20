Tuyển Marketing Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc

Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: TP Yên Bái

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu phân tich đánh giá sản phẩm và thị trường đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của sản phẩm
Tham mưu và đề xuất chiến lược quảng cáo truyền thông tiếp thị sản phẩm
Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết theo từng giai đoạn bán hàng
Triển khai công tác quảng cáo truyền thông tiếp thị theo chiến dịch
Xây dựng ý tưởng và giải pháp truyền thông cho sản phẩm
Xây dựng tuyến bài PR marketing và booking báo chí
Kết hợp với đại ký, admin tổ chức sự kiện Event bán hàng
Kiểm soát giám sát đánh giá hiệu quả PR marketing của các đại lý và đơn vị Outsour.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực/Truyền thông/Marketing hoặc các chuyên ngành tương tự
Có kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên truyền thông nội bộ hoặc các vị trí tương đương
Có kinh nghiệm quản lý website/blog và kỹ năng viết bài
Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện nội bộ, teambuilding
Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế
Nhanh nhẹn, hòa đồng, có khả năng gắn kết người khác

Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Thu nhập từ [mức lương doanh nghiệp đề nghị]
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Thành Phố Yên Bái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc

Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà văn phòng khu đô thị Sunrise, đường Quang Trung, tổ 9, P.Minh Tân,TP.Yên Bái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất