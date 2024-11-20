Tuyển Marketing Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: TP Yên Bái

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu phân tich đánh giá sản phẩm và thị trường đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của sản phẩm

Tham mưu và đề xuất chiến lược quảng cáo truyền thông tiếp thị sản phẩm

Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết theo từng giai đoạn bán hàng

Triển khai công tác quảng cáo truyền thông tiếp thị theo chiến dịch

Xây dựng ý tưởng và giải pháp truyền thông cho sản phẩm

Xây dựng tuyến bài PR marketing và booking báo chí

Kết hợp với đại ký, admin tổ chức sự kiện Event bán hàng

Kiểm soát giám sát đánh giá hiệu quả PR marketing của các đại lý và đơn vị Outsour.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực/Truyền thông/Marketing hoặc các chuyên ngành tương tự

Có kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên truyền thông nội bộ hoặc các vị trí tương đương

Có kinh nghiệm quản lý website/blog và kỹ năng viết bài

Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện nội bộ, teambuilding

Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế

Nhanh nhẹn, hòa đồng, có khả năng gắn kết người khác

Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Thu nhập từ [mức lương doanh nghiệp đề nghị]

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Thành Phố Yên Bái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin