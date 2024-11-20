Tuyển Marketing Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc
- Yên Bái: TP Yên Bái
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu phân tich đánh giá sản phẩm và thị trường đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của sản phẩm
Tham mưu và đề xuất chiến lược quảng cáo truyền thông tiếp thị sản phẩm
Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết theo từng giai đoạn bán hàng
Triển khai công tác quảng cáo truyền thông tiếp thị theo chiến dịch
Xây dựng ý tưởng và giải pháp truyền thông cho sản phẩm
Xây dựng tuyến bài PR marketing và booking báo chí
Kết hợp với đại ký, admin tổ chức sự kiện Event bán hàng
Kiểm soát giám sát đánh giá hiệu quả PR marketing của các đại lý và đơn vị Outsour.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên truyền thông nội bộ hoặc các vị trí tương đương
Có kinh nghiệm quản lý website/blog và kỹ năng viết bài
Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện nội bộ, teambuilding
Có thể sử dụng các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế
Nhanh nhẹn, hòa đồng, có khả năng gắn kết người khác
Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Thu nhập từ [mức lương doanh nghiệp đề nghị]
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Thành Phố Yên Bái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
