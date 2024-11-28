Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 199 Đống Đa - Tầng 3, Hải Châu, Quận Hải Châu

Quảng cáo/Sáng tạo

Xây dựng chiến lược Digital Marketing cho các khách hàng của công ty.

Brainstorm ý tưởng cùng các thành viên trong team

Trong một số trường hợp sẽ cùng team Sale tham gia trình bày Proposal trước khách hàng

Hỗ trợ team account trong quá trình triển khai các chiến dịch marketing cho khách hàng.

Làm việc nhóm cùng với Content, Design, Digital, Media và các Agency, đối tác có liên quan Marketing

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên đã từng công tác tại các đơn vị Agency về quảng cáo, truyền thông.

Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Đam mê với việc nghiên cứu tâm lý người dùng, lên kế hoạch, phát triển ý tưởng sáng tạo, tối ưu hoá hiệu quả marketing cho khách hàng.

Kỹ năng thuyết trình tự tin, giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng powerpoint thành thạo

Đọc hiểu, phân tích số liệu, tính toán và tư duy logic tốt.

Khả năng sáng tạo, think out-of-the-box

Có gu thẩm mỹ, tiếng Anh tốt, có quan hệ rộng trong ngành là một lợi thế

Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu nhập: Lương cứng + %hoa hồng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng ngày Lễ, Sinh nhật công ty theo thâm niên của nhân viên

Thưởng tháng lương thứ 13

Cơ hội được đào tạo và học tập từ các đối tác lớn như Google, Facebook, Tiktok,...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân

Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi, du lịch 2 lần/1 năm do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company

