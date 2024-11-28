Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quảng cáo/Sáng tạo Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 199 Đống Đa
- Tầng 3, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Quảng cáo/Sáng tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chiến lược Digital Marketing cho các khách hàng của công ty.
Brainstorm ý tưởng cùng các thành viên trong team
Trong một số trường hợp sẽ cùng team Sale tham gia trình bày Proposal trước khách hàng
Hỗ trợ team account trong quá trình triển khai các chiến dịch marketing cho khách hàng.
Làm việc nhóm cùng với Content, Design, Digital, Media và các Agency, đối tác có liên quan Marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã từng công tác tại các đơn vị Agency về quảng cáo, truyền thông.
Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Đam mê với việc nghiên cứu tâm lý người dùng, lên kế hoạch, phát triển ý tưởng sáng tạo, tối ưu hoá hiệu quả marketing cho khách hàng.
Kỹ năng thuyết trình tự tin, giao tiếp, đàm phán tốt.
Kỹ năng powerpoint thành thạo
Đọc hiểu, phân tích số liệu, tính toán và tư duy logic tốt.
Khả năng sáng tạo, think out-of-the-box
Có gu thẩm mỹ, tiếng Anh tốt, có quan hệ rộng trong ngành là một lợi thế
Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thu nhập: Lương cứng + %hoa hồng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng ngày Lễ, Sinh nhật công ty theo thâm niên của nhân viên
Thưởng tháng lương thứ 13
Cơ hội được đào tạo và học tập từ các đối tác lớn như Google, Facebook, Tiktok,...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa, vui chơi, du lịch 2 lần/1 năm do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
