Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Km 33, Đường 39A mới, xã Liêu Xá, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu, hạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng: uỷ nhiệm chi, rút tiền,...
- Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
- Lập BCTC năm
- Tiếp nhận, sắp xếp lưu trữ và xử lý hóa đơn chứng từ kế toán.
- Hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện một số công việc của phòng Kế Toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 – 35
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm kế toán 2-3 năm.
- Sử dụng thành thạo tin học VP (Word, excel..)
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Mức lương cạnh tranh theo năng lực
- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật, lễ tết.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều dự án triển khai, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động
- Tham gia Teambuilding, du lịch hàng năm.
- Khám sức khỏe định kì cho CBNV hàng năm.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thưởng Lễ Tết: Tháng lương 13 + Thưởng Theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km 33 đường 39A mới, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

