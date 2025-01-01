Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Kho Maple Tree, Khu Công Nghiệp Yên Mỹ 1, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị về công cụ, dụng cụ và khu vực chia chọn
Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tế với thông tin hàng hóa yêu cầu chia ghi trên phiếu xuất kho /phiếu chuyển kho
Chọn kích thước thùng tương ứng với số lượng hàng hóa chia
Lấy hàng theo yêu cầu của phiếu chia cho từng mã hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM => SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Sức khỏe tốt
Trung thực, thái độ tốt
Sử dụng được các ứng dụng/điện thoại smart phone
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gross 7 triệu đồng/tháng (Có thể thương lượng thêm tùy năng lực)
Phụ cấp ăn ca: 730.000 đồng/tháng
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được tham gia Bảo Hiểm Bảo Việt
12 ngày nghỉ phép có lương
Thưởng tháng 13+ Thưởng hiệu suất cuối năm (2-3 tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
