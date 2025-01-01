Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Kho Maple Tree, Khu Công Nghiệp Yên Mỹ 1, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị về công cụ, dụng cụ và khu vực chia chọn

Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tế với thông tin hàng hóa yêu cầu chia ghi trên phiếu xuất kho /phiếu chuyển kho

Chọn kích thước thùng tương ứng với số lượng hàng hóa chia

Lấy hàng theo yêu cầu của phiếu chia cho từng mã hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM => SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Sức khỏe tốt

Trung thực, thái độ tốt

Sử dụng được các ứng dụng/điện thoại smart phone

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross 7 triệu đồng/tháng (Có thể thương lượng thêm tùy năng lực)

Phụ cấp ăn ca: 730.000 đồng/tháng

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Được tham gia Bảo Hiểm Bảo Việt

12 ngày nghỉ phép có lương

Thưởng tháng 13+ Thưởng hiệu suất cuối năm (2-3 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE SUPRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin