Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 84 đường Phạm Ngũ Lão, thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, Mỹ Hào - Hà Nội - Hải Dương ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

- Tìm kiếm đối tác gia công, các nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên phụ liệu, hóa chất, bao bì ....phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy.

- Lấy báo giá, đàm phán giá và phân tích báo giá để báo cáo tổng hợp cho Ban Tổng giám đốc/ ban giám đốc khi có yêu cầu và trước khi mua hàng hóa, vật tư, nguyên phụ liệu, bao bì....

- Tham gia đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, đơn vị gia công. Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng và cung ứng thiết bị vật tư cho các phòng ban, bộ phận và kế hoạch chung đảm bảo tiến độ, chất lượng và ngân sách đã phê duyệt.

- Theo dõi và kiểm soát tiến độ giao nhận hàng, kế hoạch tiến độ gia công và theo dõi cập nhật tình hình thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư hàng hóa và hợp đồng gia công.

- Ban hành, soạn thảo các Nội quy, quy định, các hồ sơ tài liệu thuộc bộ phận và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Khảo sát cung – cầu, biến động thị trường và lập các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn liên quan đến hoạt động bộ phận.

- Các công việc khác theo phân công của TBP, quản lý trực tiếp thuộc phạm vi chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành kinh tế, thương mại từ Cao Đẳng trở lên ưu tiên chuyên nghành có liên quan : Hóa dược, Thực Phẩm, Sinh Học.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế hoặc các nhà máy công nghiệp.

- Các kỹ năng:

+ Kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng đàm phán tốt. Có kỹ năng phân tích, và đưa ra quyết định.

+ Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản, lời nói, email, biết lắng nghe và rất kiên nhẫn.

+ Thành thạo máy tính và tin học văn phòng.

+ Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu phức tạp.

+ Khả năng đa nhiệm, làm nhiều việc cùng lúc, chịu được áp lực công việc.

+ Nhanh nhạy và có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh kịp thời.

+ Có kinh nghiệm lập kế hoạch và thiết lập công việc ưu tiên.

- Các yêu cầu khác:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt

+ Nhanh nhẹn, chính xác, khả năng giao tiếp tốt.

+ Thẳng thắn, rõ ràng, trung thực.

• Tiền Lương: thỏa thuận.

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

• Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm. Thưởng sáng kiến, cải tiến ( Nếu có)

• Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

• Các chế độ Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi đầy đủ theo quy định của Công ty.

• Hưởng các chế độ du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty.

• Mức lương không giới hạn theo năng lực, được xét tăng lương 01 lần/ năm.

• Lương tháng thứ 13, thưởng thành tích nếu có thành tích, đóng góp xuất sắc, vượt trội.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân và đào tạo chuyên sâu nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

