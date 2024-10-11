Tuyển Hành chính Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết lập chế độ lương thưởng, nhân sự cho công ty. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban. Lên kế hoạch tuyển dụng và triển khai tìm kiếm ứng viên trên các nền tảng. Đăng tin, tìm kiếm hồ sơ, sàng lọc, liên hệ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên. Thương lượng, đàm phán, gửi thư mời nhận việc tới ứng viên. Tiếp nhận nhân viên mới, hoàn thiện thủ tục đến khi kết thúc quy trình tuyển dụng nhân sự và hoàn tất vị trí tuyển. Thực hiện các công việc khác của phòng Nhân sự. Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Thiết lập chế độ lương thưởng, nhân sự cho công ty.
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban.
Lên kế hoạch tuyển dụng và triển khai tìm kiếm ứng viên trên các nền tảng.
Đăng tin, tìm kiếm hồ sơ, sàng lọc, liên hệ, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Thương lượng, đàm phán, gửi thư mời nhận việc tới ứng viên.
Tiếp nhận nhân viên mới, hoàn thiện thủ tục đến khi kết thúc quy trình tuyển dụng nhân sự và hoàn tất vị trí tuyển.
Thực hiện các công việc khác của phòng Nhân sự.
Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cao đẳng, đại học. Biết tiếng trung nghe, nói, đọc lưu loát, viết trung cấp Có từ 3 năm kinh nghiệm nhân sự tổng hợp, đặc biệt là tuyển dụng công nhân sản xuất. Có kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp, ứng xử và máy tính văn phòng thành thạo. Sử dụng tốt mạng các nền tảng xã hội như facebook, zalo, tiktok
Có bằng cao đẳng, đại học.
Biết tiếng trung nghe, nói, đọc lưu loát, viết trung cấp
Có từ 3 năm kinh nghiệm nhân sự tổng hợp, đặc biệt là tuyển dụng công nhân sản xuất.
Có kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp, ứng xử và máy tính văn phòng thành thạo.
Sử dụng tốt mạng các nền tảng xã hội như facebook, zalo, tiktok

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-25 triệu. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn; Công việc ổn định dài hạn; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết; Được đào tạo về nghiệp vụ;
Lương 15-25 triệu.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn;
Công việc ổn định dài hạn;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết;
Được đào tạo về nghiệp vụ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

