Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường thu nhập 8 - 40 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh

Mức lương
8 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 213 Túc Duyên, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của Công ty đến khách hàng
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với Khách hàng.
- Phối hợp với các Phòng ban liên quan cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đến khách hàng và thu hồi công nợ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
- Có khả năng đánh giá phân tích thị trường
- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm là sale thị trường

Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương xứng đáng theo năng lực, thu nhập: 8 - 40 triệu/tháng. Bao gồm: Lương cứng + % hoa hồng + thưởng KPI Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến Tham gia BHXH, BHYT Thưởng vào các dịp lễ tết. Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm, workshop với đội ngũ đào tạo có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 474 Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

