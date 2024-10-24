Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang - Hải Phòng - Nam Định ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh

- Phụ trách giám sát thi công theo đúng yêu cầu thiết kế đã phê duyệt.

- Đề xuất thiết kế chỉnh sửa, kiểm tra vật tư trong thi công

- Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

- Phối hợp kiểm tra số lượng, chất lượng, hỗ trợ thủ tục hoàn công cho công trình khi nghiệm thu.

- Khảo sát, phối hợp xây dựng phương án thiết kế thi công.

- Bóc tách đầu mục khối lượng công việc & lập dự toán.

- Cài đặt thiết bị và hệ thống, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện công nghiệp, điện cơ,.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng tốt các phần mềm: CAD, OFFICE và phần mềm tin học.

Nắm vững các phần mềm của các inverter như Huawei, DEYE, Sungrow, SMA, Goodwe, Luxpower, là một lợi thế.

Nắm vững bản vẽ kỹ thuật, biết đọc, hiểu và bóc tách bản vẽ kỹ thuật bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Am hiểu hệ thống điện công nghiệp và điện dân dụng, có khả năng đấu nối hệ thống điện và cài đặt hệ thống điện mặt trời.

Am hiểu các quy phạm và tiêu chuẩn ngành điện về an toàn điện, an toàn tại công trình dự án.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn xứng đáng với năng lực (thỏa thuận trao đổi trong buổi PV).

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

- Thưởng KPIs theo hiệu quả công việc.

- Hỗ trợ 100% ăn ở, đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

