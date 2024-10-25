Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: CN - 05, KCN HÒA PHÚ, CHÂU MINH, Hiệp Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các đơn hàng của công ty Đối ứng khách hàng khi có vấn đề phát sinh, chăm sóc khách hàng Phát triển khách hàng mới cho công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Tiếng hàn thành thạo

- Có Kinh nghiệm làm sale công ty đúc nhựa là 1 lợi thế

- Phụ trách đơn hàng, đối ứng khách hàng, phát triển khách hàng mới.

- Yêu cầu gửi CV song ngữ hàn việt.

Tại Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên Được tham gia bảo hiểm khi hết thời gian thử việc Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật theo quy định của công ty Các chế độ khác theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina

