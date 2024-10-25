Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: CN
- 05, KCN HÒA PHÚ, CHÂU MINH, Hiệp Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách các đơn hàng của công ty
Đối ứng khách hàng khi có vấn đề phát sinh, chăm sóc khách hàng
Phát triển khách hàng mới cho công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Tiếng hàn thành thạo
- Có Kinh nghiệm làm sale công ty đúc nhựa là 1 lợi thế
- Phụ trách đơn hàng, đối ứng khách hàng, phát triển khách hàng mới.
- Yêu cầu gửi CV song ngữ hàn việt.
Tại Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên Được tham gia bảo hiểm khi hết thời gian thử việc Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật theo quy định của công ty Các chế độ khác theo luật lao động hiện hành
Lương thỏa thuận theo năng lực của từng ứng viên
Được tham gia bảo hiểm khi hết thời gian thử việc
Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật theo quy định của công ty
Các chế độ khác theo luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
